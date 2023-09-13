В Магаданской области появится мусороперерабатывающий завод

На полях Восточного экономического форума Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудили планы по строительству мусороперерабатывающего завода.

Мусороперерабатывающий завод построят в Ольском районе Магаданской области на 2-м километре автодороги "Колчаковский ключ - Клепка", он будет обрабатывать около 80% всего мусора Магаданской области, а также производить топливо для котельных.

Российский экологический оператор вложит около 6,8 миллиарда рублей. Соглашение было подписано между ППК "Российский экологический оператор" и ООО "Магаданская экологическая концессия" в 2022 году в ходе Петербургского международного экономического форума.