В МАИ испытали антенну для спутника миссии «Венера-Д»

Антенна выполнена в виде отражательной решетки и предназначена для передачи фотографий, телеметрии и научных данных от аппаратов на Венере к Земле. Конструкция включает передатчик и рефлектор, который направляет радиосигнал в сторону планеты.

В работе участвуют специалисты Центра космических технологий МАИ и студенты совместной программы с Университетом Халифы из ОАЭ. В дальнейшем аппарат может применяться для других миссий и радиолокационного изучения поверхности планеты, добавили в пресс-службе.

Разработка «Венеры-Д» сейчас находится на стадии эскизного проектирования. Запуск миссии предварительно запланирован на 2036 год.