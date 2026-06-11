Опубликовано 11 июня 2026, 18:391 мин.
В МАИ испытали антенну для спутника миссии «Венера-Д»Разработка обеспечит связь с аппаратами у Венеры
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что в вузе завершились испытания антенны для малого спутника-ретранслятора, который планируют использовать в миссии «Венера-Д». Проверка в безэховой камере подтвердила заявленные характеристики устройства.
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Антенна выполнена в виде отражательной решетки и предназначена для передачи фотографий, телеметрии и научных данных от аппаратов на Венере к Земле. Конструкция включает передатчик и рефлектор, который направляет радиосигнал в сторону планеты.
В работе участвуют специалисты Центра космических технологий МАИ и студенты совместной программы с Университетом Халифы из ОАЭ. В дальнейшем аппарат может применяться для других миссий и радиолокационного изучения поверхности планеты, добавили в пресс-службе.
Разработка «Венеры-Д» сейчас находится на стадии эскизного проектирования. Запуск миссии предварительно запланирован на 2036 год.