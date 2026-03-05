В МАИ придумали, как сделать беспилотники легче без потери прочности

Как отметил соавтор проекта, инженер кафедры «Авиационно-космическая теплотехника» МАИ Илья Котович, в основе метода лежит изменение структуры заполнителя в трехслойных сэндвич-панелях. В традиционных решениях используется однородный сотовый заполнитель по всей площади панели, что делает конструкцию тяжелее из-за избыточной прочности. В новой технологии размер каждой ячейки рассчитывается с учетом конкретной нагрузки. Для разработки применили программный комплекс, который выполняет расчеты и автоматическую оптимизацию структуры. После проектирования создается опытный образец на 3D-принтере и проходит испытания.

Технологию проверили на фотополимерном композите, затвердевающем под воздействием ультрафиолетового излучения. Массу изделий удалось уменьшить на 20−30%. Также разработчики отмечают сокращение времени создания конструкции от идеи до готового образца.