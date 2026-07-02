В России
Опубликовано 02 июля 2026, 17:54
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В МАИ разработали беспилотную платформу для перевозки грузов

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В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из компании «Статус консалт» разработали беспилотную грузовую платформу для перевозок на территории заводов, складов и аэропортов. Разработка уже прошла испытания и полила два патента.
В МАИ разработали беспилотную платформу для перевозки грузов

© Ferra.ru

Платформа самостоятельно строит маршрут, обнаруживает людей, погрузчики и другие препятствия, объезжает их или останавливается при необходимости. Для навигации используются спутниковая система, инерциальные датчики, камеры, лидары и сверхширокополосная связь. При отказе одного источника данных система продолжает работу, используя остальные, отметили в пресс-службе.

Платформа интегрируется с цифровой инфраструктурой предприятия, взаимодействует с производственными системами, адаптируется к изменениям в режиме реального времени и может координировать движение с другими участниками. В перспективе это позволит формировать интеллектуальные логистические коридоры без участия человека.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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