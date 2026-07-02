В МАИ разработали беспилотную платформу для перевозки грузов

Платформа самостоятельно строит маршрут, обнаруживает людей, погрузчики и другие препятствия, объезжает их или останавливается при необходимости. Для навигации используются спутниковая система, инерциальные датчики, камеры, лидары и сверхширокополосная связь. При отказе одного источника данных система продолжает работу, используя остальные, отметили в пресс-службе.

Платформа интегрируется с цифровой инфраструктурой предприятия, взаимодействует с производственными системами, адаптируется к изменениям в режиме реального времени и может координировать движение с другими участниками. В перспективе это позволит формировать интеллектуальные логистические коридоры без участия человека.