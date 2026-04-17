В МАИ разработали модель для расчета тепла в космической изоляции

Модель учитывает скорость распространения тепловых сигналов. Это позволяет точнее оценивать поведение конструкции при резких изменениях условий, например при переходе спутника из тени на освещенную сторону или при работе двигателя. Расчеты показывают зависимость температуры от количества слоев, их отражательной способности и зазоров между ними.

Подбор этих параметров дает возможность управлять распределением тепла. По оценкам, срок службы аппаратов может увеличиться примерно на треть, а масса изоляции снизиться на 15−20%.

В разработке участвовали ученые Московского авиационного института и Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского.