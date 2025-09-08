В МАИ разработали новый метод анализа прочности конструкций

Новая технология позволяет визуализировать распределение напряжений и выявлять слабые места в конструкции. Она особенно актуальна для авиационной отрасли, где требуется точная оценка прочности крыльев, элементов фюзеляжа и деталей двигателей.

Разработка найдет применение и в других областях — машиностроении, судостроении и энергетике. Метод помогает конструкторам быстро определять уязвимые зоны и вносить необходимые изменения в проекты для повышения надежности.

Ключевым преимуществом подхода стало значительное сокращение времени подготовки моделей. Если раньше процесс литья из эпоксидных смол занимал недели, то теперь с помощью 3D-печати образцы создаются за несколько часов. Это ускоряет процесс испытаний и позволяет оперативно корректировать проекты.

Технология сочетает современные аддитивные производства с классическими методами фотоупругости. Она также позволяет воспроизводить внутреннюю неоднородность материалов, что повышает достоверность исследований.