В МАИ разработали систему для быстрого управления самолётами

В современных самолётах цифровые системы управления часто работают с задержкой, так как ждут, пока пилот полностью переместит штурвал. Это увеличивает нагрузку на экипаж, особенно в критических ситуациях. Разработка МАИ регистрирует усилие на ручке управления сразу, что сокращает время отклика.

Для измерения силы используются специальные датчики, которые раньше применялись только в аварийных режимах. Инженеры решили проблему помех, мешавших массовому внедрению таких систем. Теперь датчики стали точнее, а алгоритмы эффективнее фильтруют электронные шумы.

Пока технология существует в виде прототипа, который тестируется на пилотажном стенде. Представители авиастроительных компаний уже проявили интерес к разработке, отметили в пресс-службе.