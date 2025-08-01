В России
Опубликовано 01 августа 2025, 20:40
1 мин.

В МАИ разработали систему для быстрого управления самолётами

Новая технология сокращает задержки реакции на 40%
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты вуза создали систему управления самолётами, которая ускоряет реакцию лайнера на действия пилота на 30−40%. В отличие от традиционных методов, новая разработка измеряет не положение ручки управления, а силу нажатия на неё.
В МАИ разработали систему для быстрого управления самолётами

© Ferra.ru

В современных самолётах цифровые системы управления часто работают с задержкой, так как ждут, пока пилот полностью переместит штурвал. Это увеличивает нагрузку на экипаж, особенно в критических ситуациях. Разработка МАИ регистрирует усилие на ручке управления сразу, что сокращает время отклика.

Для измерения силы используются специальные датчики, которые раньше применялись только в аварийных режимах. Инженеры решили проблему помех, мешавших массовому внедрению таких систем. Теперь датчики стали точнее, а алгоритмы эффективнее фильтруют электронные шумы.

Пока технология существует в виде прототипа, который тестируется на пилотажном стенде. Представители авиастроительных компаний уже проявили интерес к разработке, отметили в пресс-службе.