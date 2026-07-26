В России
Опубликовано 26 июля 2026, 13:40
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В МАИ разработали способы повышения безопасности вертолетов при сильном ветре

Новые модели помогут работе техники в Арктике
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза исследовали методы управления лопастями вертолетов для безопасной эксплуатации при сильном ветре. Разработка может быть востребована в регионах с тяжелыми погодными условиями, включая Арктику.
В МАИ разработали способы повышения безопасности вертолетов при сильном ветре

© Ferra.ru

Специалисты создали математическую модель, которая рассчитывает положение каждой лопасти при раскрутке и торможении несущего винта с учетом ветровой нагрузки. Исследование показало, что управляемый закрылок оказался в 2,74 раза эффективнее активного триммера и увеличил допустимую скорость ветра на 35,1% по сравнению с обычной конструкцией. Управляемая бесщелевая законцовка повысила этот показатель на 45%.

Разработанные модели применялись при сертификации российского вертолета Ми-171А3, предназначенного для перевозки людей и грузов на морские платформы. Испытания подтвердили результаты расчетов, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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