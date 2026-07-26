В МАИ разработали способы повышения безопасности вертолетов при сильном ветре

Специалисты создали математическую модель, которая рассчитывает положение каждой лопасти при раскрутке и торможении несущего винта с учетом ветровой нагрузки. Исследование показало, что управляемый закрылок оказался в 2,74 раза эффективнее активного триммера и увеличил допустимую скорость ветра на 35,1% по сравнению с обычной конструкцией. Управляемая бесщелевая законцовка повысила этот показатель на 45%.

Разработанные модели применялись при сертификации российского вертолета Ми-171А3, предназначенного для перевозки людей и грузов на морские платформы. Испытания подтвердили результаты расчетов, отметили в пресс-службе.