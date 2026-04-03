В МАИ разработают комплексный подход к защите костей и мышц космонавтов

Опубликовано 03 апреля 2026, 22:38
В МАИ разработают комплексный подход к защите костей и мышц космонавтовИскусственная гравитация признана самым эффективным методом профилактики
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза работают над комплексным решением проблемы потери костной массы и атрофии мышц у космонавтов. Полет на Марс займет 6−9 месяцев, за которые можно потерять более 10 процентов костной ткани.
Наиболее эффективным методом защиты названо создание искусственной гравитации за счет вращения корабля или короткой центрифуги. Первый экспериментальный модуль планируют установить на новой Российской орбитальной станции. Среднюю эффективность дает комбинация упражнений и лекарств. К малоэффективным отнесены диеты и профилактические костюмы.
Исследователи МАИ собрали мировой опыт в единую иерархию решений. Разрабатываемая программа позволит ввести параметры миссии и получить перечень методов профилактики, ранжированных по эффективности, отметили в пресс-службе.