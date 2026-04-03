В МАИ разработают комплексный подход к защите костей и мышц космонавтов

Наиболее эффективным методом защиты названо создание искусственной гравитации за счет вращения корабля или короткой центрифуги. Первый экспериментальный модуль планируют установить на новой Российской орбитальной станции. Среднюю эффективность дает комбинация упражнений и лекарств. К малоэффективным отнесены диеты и профилактические костюмы.

Исследователи МАИ собрали мировой опыт в единую иерархию решений. Разрабатываемая программа позволит ввести параметры миссии и получить перечень методов профилактики, ранжированных по эффективности, отметили в пресс-службе.