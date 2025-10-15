В России
Опубликовано 15 октября 2025, 22:18
1 мин.

В МАИ разработают космический самолет для доставки грузов на орбиту

Аппарат сможет заменить традиционные ракеты-носители
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты вуза разрабатывают концепцию аэрокосмической транспортной системы для доставки полезного груза и вывода спутников на орбиту. Новый самолет сможет взлетать и садиться горизонтально, использовать существующие аэродромы и работать без отделяемых частей конструкции.
Аппарат расходует меньше топлива, чем традиционные ракеты-носители, благодаря комбинированной двигательной установке на водороде. На старте и при разгонах в плотных слоях атмосферы планируется использовать ракетно-турбинный двигатель, далее — прямоточный, а на заключительном участке — ракетный двигатель. Такая схема повышает эффективность полета и снижает гравитационные потери, позволяя увеличить массу полезного груза на орбите.

По расчетам разработчиков, при одинаковой стартовой массе в 400 тонн космический самолет сможет доставить на низкую опорную орбиту до 32 тонн груза, тогда как ракета-носитель — только до 20 тонн. Использование водорода и эффективной тяги сокращает расход топлива примерно на 20%, а относительная масса полезной нагрузки возрастает с 5% до 8% от стартовой массы аппарата.

В рамках проекта уже создана математическая модель летательного аппарата и проведены расчеты оптимальной траектории выхода на орбиту высотой 220 километров.