В МАИ разработают космический самолет для доставки грузов на орбиту

Аппарат расходует меньше топлива, чем традиционные ракеты-носители, благодаря комбинированной двигательной установке на водороде. На старте и при разгонах в плотных слоях атмосферы планируется использовать ракетно-турбинный двигатель, далее — прямоточный, а на заключительном участке — ракетный двигатель. Такая схема повышает эффективность полета и снижает гравитационные потери, позволяя увеличить массу полезного груза на орбите.

По расчетам разработчиков, при одинаковой стартовой массе в 400 тонн космический самолет сможет доставить на низкую опорную орбиту до 32 тонн груза, тогда как ракета-носитель — только до 20 тонн. Использование водорода и эффективной тяги сокращает расход топлива примерно на 20%, а относительная масса полезной нагрузки возрастает с 5% до 8% от стартовой массы аппарата.

В рамках проекта уже создана математическая модель летательного аппарата и проведены расчеты оптимальной траектории выхода на орбиту высотой 220 километров.