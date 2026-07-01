В МАИ создадут беспилотники для доставки посылок

Концепция предусматривает перевозку грузов массой до 15 кг на расстояние до 10−15 км. Дрон доставляет посылку в промежуточную точку, после чего заказ передает клиенту курьер или компактный робот-ровер. Такой подход должен сократить количество поездок и оптимизировать логистику.

По данным вуза, самолетный тип беспилотника расходует меньше энергии на килограмм-километр перевозки, чем мультикоптер, благодаря подъемной силе крыла. Проект уже прошел практическую проверку: выполнен успешный полет с доставкой негабаритного груза на беспилотнике компании «Бас Глори Эйр».