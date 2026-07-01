В МАИ создадут беспилотники для доставки посылок

Опубликовано 01 июля 2026, 13:581 мин.
В МАИ создадут беспилотники для доставки посылокКонцепцию планируют испытать в 2027 году
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза создают концепцию доставки небольших грузов с помощью беспилотников самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Проект реализуется совместно с индустриальными партнерами в рамках программы «Приоритет-2030». Первые реальные доставки разработчики рассчитывают организовать в следующем году.
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Концепция предусматривает перевозку грузов массой до 15 кг на расстояние до 10−15 км. Дрон доставляет посылку в промежуточную точку, после чего заказ передает клиенту курьер или компактный робот-ровер. Такой подход должен сократить количество поездок и оптимизировать логистику.
По данным вуза, самолетный тип беспилотника расходует меньше энергии на килограмм-километр перевозки, чем мультикоптер, благодаря подъемной силе крыла. Проект уже прошел практическую проверку: выполнен успешный полет с доставкой негабаритного груза на беспилотнике компании «Бас Глори Эйр».