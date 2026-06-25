В России
Опубликовано 25 июня 2026, 18:10
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В МАИ создадут ИИ-модуль для проверки совместимости лекарств

Система ищет опасные сочетания препаратов
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза разработали программный модуль на основе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает врачам оценивать риски при назначении нескольких лекарств одновременно. Решение предназначено для случаев, когда пациент принимает три и более препарата, например при хронических заболеваниях или онкологии. Проект поддержан грантом Российского научного фонда, пишет ТАСС.
В МАИ создадут ИИ-модуль для проверки совместимости лекарств

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В разработке участвуют студенты института «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В проекте также принимают участие исследовательские институты и отраслевые партнеры.

В основе системы используется байесовская сеть, которая анализирует взаимодействия лекарств с учетом данных о пациенте. Программа учитывает противопоказания, возможное влияние препаратов на один орган и рассчитывает общий уровень риска, отметили в пресс-службе,

Врач вводит список лекарств, возраст и пол пациента, после чего система показывает результат по принципу «светофора». На первом этапе в базу внесли данные по 92 препаратам и 110 возможным серьезным побочным эффектам. Разработчики планируют интегрировать модуль в медицинские информационные системы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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