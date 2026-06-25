В МАИ создадут ИИ-модуль для проверки совместимости лекарств

В разработке участвуют студенты института «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В проекте также принимают участие исследовательские институты и отраслевые партнеры.

В основе системы используется байесовская сеть, которая анализирует взаимодействия лекарств с учетом данных о пациенте. Программа учитывает противопоказания, возможное влияние препаратов на один орган и рассчитывает общий уровень риска, отметили в пресс-службе,

Врач вводит список лекарств, возраст и пол пациента, после чего система показывает результат по принципу «светофора». На первом этапе в базу внесли данные по 92 препаратам и 110 возможным серьезным побочным эффектам. Разработчики планируют интегрировать модуль в медицинские информационные системы.