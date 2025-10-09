В МАИ создадут малые спутники для мониторинга Севморпути

Разработка ведётся на базе Центра космических технологий МАИ. Уже создан макет спутника дистанционного зондирования «Звезда», оснащенного радиолокационным комплексом Х-диапазона, спроектированным на Ижевском радиозаводе. Он позволит фиксировать изменения рельефа независимо от погодных условий.

Аппараты нового поколения будут компактнее и легче существующих аналогов. Их производство и запуск обойдутся значительно дешевле: группировка из шести спутников по стоимости будет сопоставима с одним большим аппаратом. Первые испытания запланированы на 2027 год, а запуск на орбиту — в 2028-м.

В дальнейшем на базе «Звезды» планируют создать универсальную спутниковую платформу. На ней можно будет размещать разные типы оборудования — от радарных датчиков до систем спутниковой связи.