В МАИ создали двигатель для продления службы кубсатов

В институте сообщили, что установка отличается высоким суммарным импульсом тяги. Этот параметр определяет, какую дополнительную скорость двигатель способен передать космическому аппарату.

Разработка была создана за один год. В декабре 2025 года установку в тестовом режиме отправили в космос на спутнике Амурского государственного университета в рамках проекта «Универсат». Основной этап летных испытаний намечен на лето 2026 года. После завершения проверок разработчики рассчитывают перейти к серийному производству, отметили в пресс-службе.