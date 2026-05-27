В МАИ создали двигатель для продления службы кубсатов

Опубликовано 27 мая 2026, 12:271 мин.
В МАИ создали двигатель для продления службы кубсатовУстановка уже проходит испытания в космосе
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза разработали электроракетную двигательную установку для малых спутников формата кубсат. Такие аппараты имеют размеры 10×10×10 сантиметров. Новая система предназначена для коррекции положения, довыведения спутников и их последующей утилизации путем перевода на орбиту захоронения.
© Ferra.ru
В институте сообщили, что установка отличается высоким суммарным импульсом тяги. Этот параметр определяет, какую дополнительную скорость двигатель способен передать космическому аппарату.
Разработка была создана за один год. В декабре 2025 года установку в тестовом режиме отправили в космос на спутнике Амурского государственного университета в рамках проекта «Универсат». Основной этап летных испытаний намечен на лето 2026 года. После завершения проверок разработчики рассчитывают перейти к серийному производству, отметили в пресс-службе.