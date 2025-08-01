В России
Опубликовано 01 августа 2025, 15:39
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В МАИ создали двигатель с почти неограниченным сроком службы

Новая разработка для спутников прошла испытания
В пресс-службе Московского авиационного института разработали новый двигатель HT-1000 для космических аппаратов. Устройство, работающее на эффекте Холла, отличается повышенной эффективностью и может функционировать практически без ограничений по сроку эксплуатации.
В МАИ создали двигатель с почти неограниченным сроком службы
© Aperture Vintage

Новый двигатель предназначен для спутников массой от 450 кг, работающих на низкой околоземной орбите. Он способен обеспечивать активную работу аппаратов до семи лет, выполняя орбитальные манёвры, коррекцию положения и другие задачи. По словам разработчиков, HT-1000 обладает высокой тягой, компактными размерами и может использовать разные виды топлива.

Принцип работы основан на создании реактивной тяги за счёт ионизированного инертного газа. Сильное магнитное поле превращает газ в плазму, которая формирует движущую силу. Такая технология позволяет применять двигатель как для группового запуска спутников, так и для их сведения с орбиты после завершения миссии.

В настоящее время прототипы HT-1000 уже прошли испытания. В Зеленограде готовится производственная площадка для серийного выпуска этих двигателей.