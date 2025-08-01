В МАИ создали двигатель с почти неограниченным сроком службы

В МАИ создали двигатель с почти неограниченным сроком службыНовая разработка для спутников прошла испытания
Новый двигатель предназначен для спутников массой от 450 кг, работающих на низкой околоземной орбите. Он способен обеспечивать активную работу аппаратов до семи лет, выполняя орбитальные манёвры, коррекцию положения и другие задачи. По словам разработчиков, HT-1000 обладает высокой тягой, компактными размерами и может использовать разные виды топлива.
Принцип работы основан на создании реактивной тяги за счёт ионизированного инертного газа. Сильное магнитное поле превращает газ в плазму, которая формирует движущую силу. Такая технология позволяет применять двигатель как для группового запуска спутников, так и для их сведения с орбиты после завершения миссии.
В настоящее время прототипы HT-1000 уже прошли испытания. В Зеленограде готовится производственная площадка для серийного выпуска этих двигателей.