В МАИ создали ИИ для восстановления данных о движении спутников

Для обучения ИИ использовали реальные данные о движении спутников: координаты нескольких аппаратов за пять дней с фиксацией каждую минуту. Всего обработано около 288 тысяч записей. В данные добавляли имитирующие помехи пропуски, ошибки и смещения координат. В ходе испытаний ошибка восстановления местоположения составила примерно 33 сантиметра, отметили в пресс-службе.

Программа может быть полезна не только для спутниковых группировок, но и для автономных систем беспилотного транспорта. Сейчас система находится на стадии опытного образца. В планах дообучение на большем объеме данных, испытания и подключение к действующим навигационным комплексам.