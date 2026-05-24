В МАИ создали ИИ для восстановления данных о движении спутников

Опубликовано 24 мая 2026, 11:431 мин.
В МАИ создали ИИ для восстановления данных о движении спутниковОшибка определения около 33 см
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза разработали прототип программы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Она восстанавливает утерянные данные о местоположении автономных космических аппаратов при помехах или сбоях. Автор исследования Марта Артемова пояснила, что система анализирует всю траекторию движения спутника и заполняет потерянные участки с учетом движения до и после сбоя.
© Ferra.ru
Для обучения ИИ использовали реальные данные о движении спутников: координаты нескольких аппаратов за пять дней с фиксацией каждую минуту. Всего обработано около 288 тысяч записей. В данные добавляли имитирующие помехи пропуски, ошибки и смещения координат. В ходе испытаний ошибка восстановления местоположения составила примерно 33 сантиметра, отметили в пресс-службе.
Программа может быть полезна не только для спутниковых группировок, но и для автономных систем беспилотного транспорта. Сейчас система находится на стадии опытного образца. В планах дообучение на большем объеме данных, испытания и подключение к действующим навигационным комплексам.