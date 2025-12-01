В МАИ создали плазменный двигатель для малых спутников

Двигатель способен управлять орбитальным положением аппарата, изменять высоту орбиты и поддерживать расположение спутников в группировке. Еще одна его функция — увод отработавших спутников с орбиты для сокращения количества космического мусора.

Принцип работы основан на испарении твердого фторопласта в разрядном канале с последующим превращением его в плазму. Заряженные частицы разгоняются электромагнитным полем и выбрасываются, создавая тягу. Конструкция не содержит сложных и дорогих элементов. Ключевым преимуществом разработки является возможность разгонять плазму до высоких скоростей, обеспечивая эффективное изменение скорости спутника.

Проект реализуется Научно-исследовательским институтом прикладной механики и электродинамики МАИ совместно с «Центром плазменных и вакуумных технологий».