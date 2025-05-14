В МАИ создали полетный контроллер для автономных дронов

Как пояснили в вузе, контроллер обеспечивает автономную навигацию и стабилизацию дронов. Он обрабатывает информацию с датчиков в реальном времени, адаптируясь к изменяющимся условиям. По словам разработчиков, устройство превосходит импортные аналоги за счет мощных вычислительных модулей и сенсоров.

Особое внимание уделено работе с видео. Встроенный искусственный интеллект распознает объекты, обнаруживает препятствия и автоматически корректирует маршрут. Это позволяет использовать контроллер для мониторинга, аэрофотосъемки и поисковых операций.

Устройство совместимо с дронами разных типов — от мультикоптеров до самолетных моделей. Система пассивного охлаждения позволяет работать в широком температурном диапазоне. Контроллер легко интегрируется в существующие платформы благодаря универсальным интерфейсам.

Как уточнили в МАИ, разработка уже запущена в серийное производство.