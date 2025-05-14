В России
Опубликовано 14 мая 2025, 14:39
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В МАИ создали полетный контроллер для автономных дронов

Устройство обрабатывает видео и данные в реальном времени
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что вуз представит на выставке HeliRussia-2025 российский полетный контроллер для управления беспилотниками и роботизированными системами. Устройство объединяет функции автопилота, обработки данных и анализа видеопотоков прямо на борту аппарата.
В МАИ создали полетный контроллер для автономных дронов

© Ferra.ru

Как пояснили в вузе, контроллер обеспечивает автономную навигацию и стабилизацию дронов. Он обрабатывает информацию с датчиков в реальном времени, адаптируясь к изменяющимся условиям. По словам разработчиков, устройство превосходит импортные аналоги за счет мощных вычислительных модулей и сенсоров.

Особое внимание уделено работе с видео. Встроенный искусственный интеллект распознает объекты, обнаруживает препятствия и автоматически корректирует маршрут. Это позволяет использовать контроллер для мониторинга, аэрофотосъемки и поисковых операций.

Устройство совместимо с дронами разных типов — от мультикоптеров до самолетных моделей. Система пассивного охлаждения позволяет работать в широком температурном диапазоне. Контроллер легко интегрируется в существующие платформы благодаря универсальным интерфейсам.

Как уточнили в МАИ, разработка уже запущена в серийное производство.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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