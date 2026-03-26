В МАИ создали приложение для управления дронами через смартфон

По словам капитан команды разработчиков Лева Фельдмана, управляющие элементы накладываются на изображение с камеры дрона, пользователь может настраивать их расположение. Система обеспечивает обратную связь через вибрацию или визуальные сигналы при резких изменениях положения аппарата.

Приложение воспроизводит логику традиционных пультов управления, но позволяет использовать смартфон вместо специализированного контроллера. Это сокращает время подготовки операторов, так как базовые навыки пилотирования можно освоить без дополнительного оборудования.

Разработка совместима с различными типами дронов и не имеет жестких ограничений по платформе. Проект ориентирован на обучение и локальное применение.