В МАИ создали робота для поиска брака на конвейере

В состав комплекса входит робот-манипулятор МП-2 и система технического зрения на базе OpenCV. Камера в режиме реального времени проверяет детали и определяет геометрические отклонения, повреждения поверхности и ошибки маркировки. После обнаружения брака конвейер останавливается автоматически.

Манипулятор получает координаты дефектной детали, извлекает ее и перемещает в накопитель. Затем линия возобновляет работу. Весь процесс занимает несколько секунд. Робот имеет четыре степени свободы, грузоподъемность до 1 кг и точность позиционирования 1 мм. Система поддерживает протокол Modbus RTU и модульную архитектуру, отметили в пресс-службе.

Новую разработку покажут на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде.