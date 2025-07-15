В России
Опубликовано 15 июля 2025, 18:56
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В МАИ создали симулятор для обучения дронов с ИИ

Технология поможет беспилотникам действовать автономно
Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали цифровую платформу для обучения искусственного интеллекта (ИИ), управляющего беспилотными летательными аппаратами. Система позволяет отрабатывать сложные сценарии полетов в виртуальной среде перед установкой алгоритмов на реальные дроны.
В МАИ создали симулятор для обучения дронов с ИИ

© Ferra.ru

Как пояснил руководитель лаборатории искусственного интеллекта МАИ Вадим Кондаратцев, платформа особенно полезна для тренировки БПЛА в нештатных ситуациях — например, при потере связи с оператором. В этом случае нейросеть должна самостоятельно найти безопасный маршрут к базе.

Разработка отличается от аналогов возможностью тестировать различные ИИ-алгоритмы, включая компьютерное зрение и обучение с подкреплением, на любом этапе виртуального полета. Для создания реалистичной среды используются игровые движки, в том числе отечественные.

Пилотная версия системы уже применяется в МАИ для проектирования новых алгоритмов и проходит испытания у промышленного партнера.