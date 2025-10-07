В России
Опубликовано 07 октября 2025, 12:49
В МАИ создали систему беспилотников для мониторинга ЧС

Дроны работают автономно и фиксируют возгорания и утечки
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза создали систему беспилотников для наблюдения за чрезвычайными ситуациями на нефтехранилищах, магистральных трубопроводах, промышленных объектах и космодромах. Комплекс позволяет вести круглосуточный мониторинг благодаря сочетанию нескольких дронов и автономных зарядных станций.
Система решает главную проблему традиционных БПЛА — ограниченное время полета и необходимость постоянного управления оператором. Аппараты действуют парами: пока один дрон подзаряжается на станции, другой продолжает патрулирование. Процесс зарядки полностью автоматизирован, дрон самостоятельно подлетает к станции и устанавливается на магнитные контакты. Станции могут работать от сети, солнечных панелей или ветрогенераторов.

Дроны оснащены тепловизионными камерами, датчиками дыма и системами лидаров для навигации. Они способны обнаруживать возгорания, утечки газов и жидкостей, работая с GPS и российской системой ГЛОНАСС. Обмен данными между дронами и станциями осуществляется через радиомодули, что исключает столкновения и обеспечивает непрерывное патрулирование.

В настоящее время созданы прототипы дронов и зарядных станций.