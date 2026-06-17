В МАИ создали высокоточные приводы для новых российских синхротронов

Опубликовано 17 июня 2026, 19:051 мин.
В МАИ создали высокоточные приводы для новых российских синхротроновРазработка заменит импортные механизмы
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза изготовили опытные образцы высокоточных поворотных механизмов для оптических систем синхротронных станций. Новые устройства предназначены для российских установок нового поколения и должны заменить зарубежное оборудование.
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Разработка используется в монохроматорах, которые выделяют луч с заданной энергией из широкого потока излучения. Для работы таких систем требуется настройка оптики с точностью до десятых долей угловой секунды. В конструкции применены волновой редуктор и червячная передача, что позволяет снизить люфт, повысить жесткость и обеспечить стабильность работы в вакууме и при динамических нагрузках.
Испытания опытных образцов планируют завершить в июне. Проект реализуется МАИ совместно с ООО «Пимек» по заказу Курчатовского института. В дальнейшем ожидается выпуск серийных механизмов для отечественных синхротронных комплексов, отметили в пресс-службе.