В России
Опубликовано 17 июня 2026, 19:05
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В МАИ создали высокоточные приводы для новых российских синхротронов

Разработка заменит импортные механизмы
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза изготовили опытные образцы высокоточных поворотных механизмов для оптических систем синхротронных станций. Новые устройства предназначены для российских установок нового поколения и должны заменить зарубежное оборудование.
В МАИ создали высокоточные приводы для новых российских синхротронов

© Ferra.ru

Разработка используется в монохроматорах, которые выделяют луч с заданной энергией из широкого потока излучения. Для работы таких систем требуется настройка оптики с точностью до десятых долей угловой секунды. В конструкции применены волновой редуктор и червячная передача, что позволяет снизить люфт, повысить жесткость и обеспечить стабильность работы в вакууме и при динамических нагрузках.

Испытания опытных образцов планируют завершить в июне. Проект реализуется МАИ совместно с ООО «Пимек» по заказу Курчатовского института. В дальнейшем ожидается выпуск серийных механизмов для отечественных синхротронных комплексов, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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