В МАИ создали высокоточные приводы для новых российских синхротронов

Разработка используется в монохроматорах, которые выделяют луч с заданной энергией из широкого потока излучения. Для работы таких систем требуется настройка оптики с точностью до десятых долей угловой секунды. В конструкции применены волновой редуктор и червячная передача, что позволяет снизить люфт, повысить жесткость и обеспечить стабильность работы в вакууме и при динамических нагрузках.

Испытания опытных образцов планируют завершить в июне. Проект реализуется МАИ совместно с ООО «Пимек» по заказу Курчатовского института. В дальнейшем ожидается выпуск серийных механизмов для отечественных синхротронных комплексов, отметили в пресс-службе.