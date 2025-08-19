В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом

Для перехода нужно оформить новую сим-карту или воспользоваться процедурой MNP (переноса номера). Затем достаточно загрузить скриншот действующего тарифа на сайте оператора или показать его в салоне. После проверки данных клиент получит промокод для активации «копии» своего тарифа.

Новая услуга доступна как новым, так и действующим абонентам МегаФона. Например, её можно использовать для оформления дополнительной сим-карты с привычными условиями. Кроме того, к тарифу бесплатно добавят восемь опций «МегаСилы» на выбор, возможность подключения номера к «МегаСемье» и доступ к виртуальному ассистенту «Ева».

По словам коммерческого директора МегаФона Дмитрия Рудских, услуга будет полезна тем, кто хочет сменить оператора из-за качества связи, но не готов отказываться от выгодного тарифа. Компания планирует развивать этот сервис, учитывая отзывы пользователей.

Услуга работает по всей России и не требует дополнительной платы. Оформить перенос тарифа можно через мобильное приложение МегаФона или в салонах связи.