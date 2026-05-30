В МЭИ открыли лабораторию для исследований водоподготовки

Новая площадка создана на базе кафедры инновационных технологий наукоемких отраслей совместно с НПК «Медиана-фильтр». Лаборатория предназначена для проведения полного цикла исследований материалов и технологий водоподготовки, отметили в пресс-службе.

По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, в центре будут изучать свойства ионно-обменных смол и фильтрующих материалов, определять ресурс мембранных элементов, проводить испытания на коррозионную стойкость, а также оценивать эффективность ингибиторов коррозии и отложений.

Помимо исследовательской деятельности, лаборатория будет использоваться в образовательном процессе для практической подготовки студентов профильной кафедры.