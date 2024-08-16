В МЭИ разработали новые микротурбинные установки

По данным пресс-службы МЭИ, новые микротурбинные установки обеспечивают значительно большую удельную мощность по сравнению с традиционными дизель-генераторами. Эти установки разработаны под руководством Михаила Румянцева и включают высокоскоростной синхронный турбогенератор с возбуждением от постоянных магнитов. Уникальной особенностью является отсутствие редуктора, что снижает трение и количество деталей, делая установку более надежной и компактной.

Упразднение масляной смазки увеличивает ресурс работы до 500 тысяч циклов «пуск-остановка» и упрощает эксплуатацию. Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ», отметил, что участие в форуме «Армия-2024» позволяет обмениваться опытом и развивать инновационные энергетические решения, что важно для повышения мобильности и эффективности армии.