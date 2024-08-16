В России
Опубликовано 16 августа 2024, 20:36
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В МЭИ разработали новые микротурбинные установки

Для автономных военных объектов
На международном форуме «Армия-2024» специалисты Московского энергетического института (НИУ «МЭИ») представили свои новейшие разработки — паровые и газовые микротурбинные энергоустановки для автономных военных объектов.
В МЭИ разработали новые микротурбинные установки

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По данным пресс-службы МЭИ, новые микротурбинные установки обеспечивают значительно большую удельную мощность по сравнению с традиционными дизель-генераторами. Эти установки разработаны под руководством Михаила Румянцева и включают высокоскоростной синхронный турбогенератор с возбуждением от постоянных магнитов. Уникальной особенностью является отсутствие редуктора, что снижает трение и количество деталей, делая установку более надежной и компактной.

Упразднение масляной смазки увеличивает ресурс работы до 500 тысяч циклов «пуск-остановка» и упрощает эксплуатацию. Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ», отметил, что участие в форуме «Армия-2024» позволяет обмениваться опытом и развивать инновационные энергетические решения, что важно для повышения мобильности и эффективности армии.