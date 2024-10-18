В МЭИ разработали ПО для моделирования систем охлаждения

По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, данное ПО важно для множества областей науки и техники, особенно в разработке сложных систем охлаждения для микро- и наноэлектроники. Программа помогает определить интенсивность испарения и учитывать объем конденсации образовавшегося пара, основываясь на заданных параметрах давления и температуры, что позволяет избежать ограничений традиционных методов механики.

Программный комплекс состоит из двух модулей: первый предназначен для расчетов веществ при заданных условиях, второй — для визуализации изменений необходимых параметров. Разработка была осуществлена под руководством доцента кафедры низких температур Арсения Ястребова.