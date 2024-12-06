В МЭИ создали цифровой двойник котла для повышения эффективности энергетики

Опубликовано 06 декабря 2024, 22:261 мин.
В МЭИ создали цифровой двойник котла для повышения эффективности энергетикиРазработка поможет модернизировать энергетику на Кубе
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза разработали цифровой двойник энергетического котла для повышения эффективности котельного оборудования. Проект реализован в рамках сотрудничества университета, Минэнерго России и кубинской электроэнергетической компании Union Electrica (UNE).
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Цифровой двойник, созданный на кафедре моделирования и проектирования энергетических установок, повторяет работу реального котла типа Еп-535−12,8−540М. Особенностью разработки является учет эксплуатации на высокосернистом мазуте, что делает модель адаптированной к специфике кубинской энергетики. В будущем разработка может быть расширена для моделирования работы всего энергоблока.
Технология предоставляет возможность оптимизировать энергоблоки, минимизировать потери и учитывать эксплуатационные особенности. Это особенно важно для модернизации энергетических объектов на Кубе, где проект нашел первое практическое применение.