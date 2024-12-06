В МЭИ создали цифровой двойник котла для повышения эффективности энергетики

Цифровой двойник, созданный на кафедре моделирования и проектирования энергетических установок, повторяет работу реального котла типа Еп-535−12,8−540М. Особенностью разработки является учет эксплуатации на высокосернистом мазуте, что делает модель адаптированной к специфике кубинской энергетики. В будущем разработка может быть расширена для моделирования работы всего энергоблока.

Технология предоставляет возможность оптимизировать энергоблоки, минимизировать потери и учитывать эксплуатационные особенности. Это особенно важно для модернизации энергетических объектов на Кубе, где проект нашел первое практическое применение.