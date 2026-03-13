В МЭИ создали мобильную гидроэлектростанцию для быстрых рек без плотин

Опубликовано 13 марта 2026, 21:051 мин.
В МЭИ создали мобильную гидроэлектростанцию для быстрых рек без плотинТурбина обеспечивает электричество отдаленным поселкам и базам
В пресс-службе НИУ «МЭИ» сообщили, что ученые вуза разработали компактную мобильную гидроэлектростанцию. Она способна вырабатывать электричество от течения быстрой реки без строительства плотин. Установка предназначена для энергоснабжения отдаленным поселков, туристических баз и фермерских хозяйств.
Станция состоит из свободнопоточной турбины, которая вращается за счет естественного потока воды. Устройство способно изменять наклон вала, что повышает выработку энергии на 5−10% по сравнению с традиционными фиксированными турбинами. Гидродинамический профиль лопастей и возможность их поворота позволяют максимально использовать силу потока, отметили в пресс-службе.
Разработка выполнена в рамках программы «Приоритет 2030: Технологии будущего» под руководством доцента Александра Лямасова. Станция может помочь эффективнее использовать энергетический потенциал малых рек.