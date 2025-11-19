В МЭИ создали сенсор для анализа тканей организма

Опубликовано 19 ноября 2025, 19:501 мин.
В МЭИ создали сенсор для анализа тканей организмаУстройство использует углеродные наночастицы
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые кафедры общей физики и ядерного синтеза разработали прототип сенсора для анализа химического состава биологических тканей непосредственно в живом организме. Устройство может применяться для ранней диагностики заболеваний.
Разработка основана на тонком оптическом волноводе толщиной с человеческий волос. Он покрыт полимерным материалом с углеродными наночастицами, включая нанотрубки и графен. Эти компоненты демонстрируют химическую стабильность и усиливают аналитический сигнал в 10 миллионов раз.
Принцип работы заключается во введении волновода в исследуемую полость, где лазерный луч взаимодействует с молекулами. Создаваемый сигнал содержит информацию об их колебательном спектре, добавили в пресс-службе.
Разработка ведется под руководством профессора Александра Елецкого.