В МЭИ создали систему ранней диагностики болезней сердца

Основное преимущество метода заключается в двухканальном анализе. Лазерный комплекс фиксирует физические параметры сердечной мышцы, а математическая обработка электрокардиограммы детально изучает сигнал в разные моменты времени. Такой подход дает более полное представление о состоянии органа.

По информации университета, рабочий макет системы уже собран на базе стандартного электрокардиографа и лазерного диагностического оборудования. Разработанное программное обеспечение проходит тестирование с использованием открытых баз данных кардиограмм.

Ученые полагают, что их разработка сможет расширить возможности современной диагностики, предоставляя врачам более подробную информацию о работе сердечно-сосудистой системы. Работы ведутся под руководством Александра Брюховецкого на кафедре радиотехнических приборов и антенных систем вуза.