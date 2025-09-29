В России
Опубликовано 29 сентября 2025, 21:04
1 мин.

В МЭИ создали систему ранней диагностики болезней сердца

Комбинация лазера и анализа ЭКГ повышает точность
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза представили новую систему для диагностики сердечных заболеваний. Разработка сочетает лазерные технологии и специальную обработку кардиограмм, что позволяет выявлять нарушения в работе сердца на начальных этапах.
Основное преимущество метода заключается в двухканальном анализе. Лазерный комплекс фиксирует физические параметры сердечной мышцы, а математическая обработка электрокардиограммы детально изучает сигнал в разные моменты времени. Такой подход дает более полное представление о состоянии органа.

По информации университета, рабочий макет системы уже собран на базе стандартного электрокардиографа и лазерного диагностического оборудования. Разработанное программное обеспечение проходит тестирование с использованием открытых баз данных кардиограмм.

Ученые полагают, что их разработка сможет расширить возможности современной диагностики, предоставляя врачам более подробную информацию о работе сердечно-сосудистой системы. Работы ведутся под руководством Александра Брюховецкого на кафедре радиотехнических приборов и антенных систем вуза.