В мессенджере «Макс» появились приватные и открытые каналы

Опубликовано 09 июля 2026, 15:191 мин.
В мессенджере «Макс» появились приватные и открытые каналыФункция пока работает в тестовом режиме
Пользователям платформы «Макс» стала доступна возможность создавать собственные каналы. Сейчас функция находится на этапе тестирования и постепенно расширяется на разные версии сервиса, пишет РИА Новости.
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На устройствах с Android можно создавать как открытые, так и закрытые каналы. В версиях для iOS и компьютеров пока доступен только вариант с приватными каналами, попасть в которые можно по ссылке-приглашению.
Для создания канала необходимо открыть раздел «Чаты», нажать кнопку добавления, выбрать соответствующую опцию и указать название, описание и изображение. В пресс-службе сервиса сообщили, что следующим этапом станет запуск функции для десктопной и веб-версий платформы.
Ранее на платформе «Макс» началось тестирование функции комментариев в публичных каналах.