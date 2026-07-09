В мессенджере «Макс» появились приватные и открытые каналы

На устройствах с Android можно создавать как открытые, так и закрытые каналы. В версиях для iOS и компьютеров пока доступен только вариант с приватными каналами, попасть в которые можно по ссылке-приглашению.

Для создания канала необходимо открыть раздел «Чаты», нажать кнопку добавления, выбрать соответствующую опцию и указать название, описание и изображение. В пресс-службе сервиса сообщили, что следующим этапом станет запуск функции для десктопной и веб-версий платформы.

Ранее на платформе «Макс» началось тестирование функции комментариев в публичных каналах.