В мессенджере «Макс» появится оплата по QR‑коду через СБП

По словам гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина, пользователи мессенджера также смогут привязать банковский счёт для оплаты «по лицу». Дополнительную защиту операций обеспечат протоколы безопасности НСПК и Центра безопасности «Макс», а доступ к сервису будет подтверждаться биометрией. Это исключит списания без ведома владельца.

Глава мессенджера Фарит Хуснояров отметил, что благодаря интеграции не придётся переключаться между приложениями, а оплата станет такой же быстрой, как отправка сообщения. Сервис работает через мини‑приложение — пользователь открывает его, генерирует QR‑код и показывает на кассе. Всё происходит в несколько секунд.

«Сегодня НСПК совместно с национальным мессенджером "Макс" и банками развивает платёжные сервисы на платформе сразу по нескольким направлениям. Одно из них – создание платёжного мини-приложения НСПК внутри платформы "Макс". Наша задача – предоставить пользователям единый удобный инструмент для оплаты товаров и услуг», — также прокомментировал разработку заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.