В России
Опубликовано 05 июня 2026, 11:40
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В мессенджере «Макс» появится оплата по QR‑коду через СБП

Можно будет подключить оплату «по лицу»
Российский мессенджер «Макс» и НСПК подписали на ПМЭФ меморандум о создании сервиса бесконтактной оплаты. Платежи будут проходить через Систему быстрых платежей (СБП). Пользователю будет достаточно сформировать персональный QR‑код в мини‑приложении «Макс» и показать на кассе.
В мессенджере «Макс» появится оплата по QR‑коду через СБП

© MAX

По словам гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина, пользователи мессенджера также смогут привязать банковский счёт для оплаты «по лицу». Дополнительную защиту операций обеспечат протоколы безопасности НСПК и Центра безопасности «Макс», а доступ к сервису будет подтверждаться биометрией. Это исключит списания без ведома владельца.

Глава мессенджера Фарит Хуснояров отметил, что благодаря интеграции не придётся переключаться между приложениями, а оплата станет такой же быстрой, как отправка сообщения. Сервис работает через мини‑приложение — пользователь открывает его, генерирует QR‑код и показывает на кассе. Всё происходит в несколько секунд.

«Сегодня НСПК совместно с национальным мессенджером "Макс" и банками развивает платёжные сервисы на платформе сразу по нескольким направлениям. Одно из них – создание платёжного мини-приложения НСПК внутри платформы "Макс". Наша задача – предоставить пользователям единый удобный инструмент для оплаты товаров и услуг», — также прокомментировал разработку заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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