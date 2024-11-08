В метро Новосибирска введут оплату по биометрии

Как рассказал начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло, система будет использовать биометрию для оплаты проезда, и она будет работать на одном проходе на каждой станции. Проект разрабатывался в сотрудничестве с Минцифры РФ и Минтрансом РФ. Ожидается, что точные объемы финансирования будут уточнены после подписания соответствующих договоров.

Биометрические данные будут обрабатываться только в рамках Единой биометрической системы, и зарегистрироваться в ней могут все желающие. При этом у пользователей будет возможность отказаться от передачи данных в будущем, после чего они будут удалены из системы.