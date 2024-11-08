В метро Новосибирска введут оплату по биометрии

Опубликовано 08 ноября 2024, 14:181 мин.
В метро Новосибирска введут оплату по биометрииВ конце 2025 года
В Новосибирске с декабря 2025 года пассажиры смогут оплачивать проезд в метро с помощью биометрических данных. Разработанная дорожная карта проекта предусматривает внедрение системы на всех станциях города.
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Как рассказал начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло, система будет использовать биометрию для оплаты проезда, и она будет работать на одном проходе на каждой станции. Проект разрабатывался в сотрудничестве с Минцифры РФ и Минтрансом РФ. Ожидается, что точные объемы финансирования будут уточнены после подписания соответствующих договоров.
Биометрические данные будут обрабатываться только в рамках Единой биометрической системы, и зарегистрироваться в ней могут все желающие. При этом у пользователей будет возможность отказаться от передачи данных в будущем, после чего они будут удалены из системы.