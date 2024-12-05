В МФЦ Челябинска запустили сервис обслуживания по биометрии

Новая система основана на Единой биометрической системе (ЕБС). Для подтверждения личности посетителю достаточно посмотреть в камеру на рабочем месте сотрудника МФЦ. После этого система автоматически идентифицирует человека, и оператору будет доступно предзаполненное заявление для оказания нужной услуги. Это позволит сократить время ожидания и ускорить процесс обслуживания.

Сервис доступен для тех, кто заранее зарегистрировал свои данные в ЕБС. При этом использование биометрии является полностью добровольным. Как подчеркнул Дмитрий Григоренко, люди смогут выбирать, как удобнее получить услугу — по паспорту или с помощью биометрии.

До конца 2024 года подобные сервисы планируется запустить в МФЦ Липецкой и Ленинградской областей. После успешного завершения пилотного проекта технология будет масштабирована на другие регионы страны.