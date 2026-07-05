В МФТИ нашли перспективный электролит для литиевых аккумуляторов

Квантово-химический скрининг показал, что наряду с эфирами, традиционно используемыми в таких системах, значительную долю кандидатов составили третичные амины, около 28% от отобранных молекул. Они устойчивы к восстановлению и могут связывать примеси.

Эксперименты с литием и натрием, включая лазерную рефлектометрию, показали, что поверхности металлов в растворе аминов сохраняют зеркальный блеск, тогда как в контрольном образце с диметилформамидом быстро темнеют из-за реакций.

Исследование подтверждает перспективность третичных аминов как компонента электролитов для литий- и натрий-металлических аккумуляторов следующего поколения. Оно поддержано Российским научным фондом.