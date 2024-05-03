В МФТИ откроется три новые молодежные лаборатории

Лаборатории созданы в рамках национального проекта «Наука и университеты» и будут фокусироваться на разработке новых материалов для электроники, генетических исследованиях и обучении нейронных сетей. Согласно информации из пресс-службы, большинство ученых в этих лабораториях будут моложе 39 лет.

Одной из ключевых задач новых лабораторий станет исследование генома семейных пар для выявления возможных генетических патологий у будущих детей. В частности, будет разработаны методы для точного определения риска наследственных заболеваний на этапе планирования беременности.

Другая лаборатория займется разработкой новых функциональных материалов на основе оксидов для электроники. Это позволит создавать более эффективные электронные устройства с использованием передовых технологий.

Третья лаборатория сосредоточится на исследовании алгоритмов для распределенного обучения и применения нейронных сетей. Это позволит разрабатывать более эффективные методы обучения нейросетей и улучшать их коммуникацию.