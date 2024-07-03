В МФТИ разработали литий-ионную батарею для электровелосипедов

Опубликовано 03 июля 2024, 23:02
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В МФТИ разработали литий-ионную батарею для электровелосипедовИ самокатов
Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали литий-ионную аккумуляторную батарею, предназначенную для электровелосипедов и самокатов. По информации пресс-службы института, новый источник питания полностью отечественного производства и готов стать альтернативой импортным моделям на российском рынке.
Батарея обеспечивает до 60 км пробега при стандартных условиях городского движения и до 45−50 км при экстремальных нагрузках. Вес новинки составляет около 6 кг, емкость — 13 ампер-часов, а напряжение — 60 В. Разработка прошла сертификацию по международным стандартам безопасности, что подтверждает её соответствие высоким требованиям к качеству и надежности.
Заместитель директора МФТИ Даниил Иткис отметил, что аккумуляторы соответствуют международным нормам пожарной безопасности и разработаны с использованием передовых технологий, исключающих риск возгорания, что делает их надежным выбором для мобильных электротранспортных средств.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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