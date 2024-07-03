В МФТИ разработали литий-ионную батарею для электровелосипедов

Батарея обеспечивает до 60 км пробега при стандартных условиях городского движения и до 45−50 км при экстремальных нагрузках. Вес новинки составляет около 6 кг, емкость — 13 ампер-часов, а напряжение — 60 В. Разработка прошла сертификацию по международным стандартам безопасности, что подтверждает её соответствие высоким требованиям к качеству и надежности.

Заместитель директора МФТИ Даниил Иткис отметил, что аккумуляторы соответствуют международным нормам пожарной безопасности и разработаны с использованием передовых технологий, исключающих риск возгорания, что делает их надежным выбором для мобильных электротранспортных средств.