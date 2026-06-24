В МФТИ разработали метод выращивания сетчатки для лечения слепоты

Для исследования используют посмертные образцы сетчатки, которые обрабатывают в течение шести часов после получения и помещают в питательную среду на мембранных вставках. В таких условиях ткань сохраняет жизнеспособность до двух недель.

Разработка позволяет проверять вирусные векторы для доставки генов на человеческой ткани до начала испытаний на животных. Это может помочь сократить время создания методов лечения пигментного ретинита, болезни Штаргардта и возрастной макулярной дегенерации.