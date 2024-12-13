В МФТИ создали человекообразного робота для складских операций

Робот, созданный на базе модульной платформы Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ, выполняет функции сотрудника пункта выдачи заказов. Он сканирует штрих-коды, взаимодействует с посетителями и приносит посылки со склада. Это решение демонстрирует возможности автоматизации рутинных процессов с использованием технологий искусственного интеллекта.

В основе разработки лежит универсальная модульная платформа, созданная в МФТИ. Она позволяет быстро разрабатывать разнообразные системы, включая голосовых ассистентов, робототехнические комплексы и системы управления беспилотным транспортом. Платформа включает готовые модули для создания разговорных ИИ, антропоморфных роботов и других инновационных продуктов, что дает возможность гибко адаптировать решения под запросы заказчиков.