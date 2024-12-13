В России
Опубликовано 13 декабря 2024, 13:00
1 мин.

В МФТИ создали человекообразного робота для складских операций

Он выдает заказы и взаимодействует с клиентами
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что специалисты вуза разработали человекообразного робота-кладовщика, который успешно прошел испытания на складе одного из российских продуктовых ритейлеров. Робот способен не только собирать заказы, но и общаться с клиентами, делая процесс обслуживания более удобным.
В МФТИ создали человекообразного робота для складских операций

© Ferra.ru

Робот, созданный на базе модульной платформы Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ, выполняет функции сотрудника пункта выдачи заказов. Он сканирует штрих-коды, взаимодействует с посетителями и приносит посылки со склада. Это решение демонстрирует возможности автоматизации рутинных процессов с использованием технологий искусственного интеллекта.

В основе разработки лежит универсальная модульная платформа, созданная в МФТИ. Она позволяет быстро разрабатывать разнообразные системы, включая голосовых ассистентов, робототехнические комплексы и системы управления беспилотным транспортом. Платформа включает готовые модули для создания разговорных ИИ, антропоморфных роботов и других инновационных продуктов, что дает возможность гибко адаптировать решения под запросы заказчиков.