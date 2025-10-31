В МФТИ создали гибридную систему связи для удаленных районов

Опубликовано 31 октября 2025, 22:261 мин.
В МФТИ создали гибридную систему связи для удаленных районовСеть работает в условиях, где обычная связь недоступна
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что ученые вуза разработали гибридную систему связи для территорий со сложными условиями. Решение сочетает собственные узлы связи, работающие на энергоэффективных частотах с высоким радиопроникновением, и возможность интеграции с городскими сетями.
Как отметил директор Института цифрового неба МФТИ Юрий Хворост, проект формирует технологический фундамент для создания «цифрового суверенного неба» России. Разработка основана на полностью отечественном технологическом стеке и обеспечивает автономную, защищенную инфраструктуру связи.
Система демонстрирует эффективность в экранированных помещениях и районах со сложной застройкой, где традиционные коммерческие сети работают с ограничениями. Проект проходит пилотные испытания на кампусных площадках МФТИ.
Планируется, что коммерческая эксплуатация сети начнется в начале 2027 года.