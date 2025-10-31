В МФТИ создали гибридную систему связи для удаленных районов

Как отметил директор Института цифрового неба МФТИ Юрий Хворост, проект формирует технологический фундамент для создания «цифрового суверенного неба» России. Разработка основана на полностью отечественном технологическом стеке и обеспечивает автономную, защищенную инфраструктуру связи.

Система демонстрирует эффективность в экранированных помещениях и районах со сложной застройкой, где традиционные коммерческие сети работают с ограничениями. Проект проходит пилотные испытания на кампусных площадках МФТИ.

Планируется, что коммерческая эксплуатация сети начнется в начале 2027 года.