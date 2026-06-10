В МФТИ создали технологию негорючих аккумуляторов нового типа

Опубликовано 10 июня 2026, 09:381 мин.
В МФТИ создали технологию негорючих аккумуляторов нового типаВыпуск батарей планируют начать в 2028 году
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали технологию производства аккумуляторов на основе твердого электролита, которые отличаются повышенной удельной энергией по сравнению с серийными аналогами и не поддерживают горение. Проект реализуется в рамках программы «Сапфир-Д» при поддержке Фонда перспективных исследований, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
На первом этапе специалисты изготовили и протестировали опытные образцы. Следующим шагом станет создание пилотного оборудования и масштабирование технологии. В 2028 году планируется начать выпуск батарей на опытно-промышленной площадке АО «Металлион», отметили в Фонде.
По словам заведующего лабораторией пост-литий-ионных электрохимических систем Института электродвижения МФТИ Виктора Визгалова, в конструкции использованы квазитвердый электролит с жидким пластификатором, монокристаллический катод, а также анодное покрытие из углерода и наночастиц серебра. Разработка предназначена для электромобилей, наземных и морских роботов, а также летательных аппаратов.