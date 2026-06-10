В МФТИ создали технологию негорючих аккумуляторов нового типа

На первом этапе специалисты изготовили и протестировали опытные образцы. Следующим шагом станет создание пилотного оборудования и масштабирование технологии. В 2028 году планируется начать выпуск батарей на опытно-промышленной площадке АО «Металлион», отметили в Фонде.

По словам заведующего лабораторией пост-литий-ионных электрохимических систем Института электродвижения МФТИ Виктора Визгалова, в конструкции использованы квазитвердый электролит с жидким пластификатором, монокристаллический катод, а также анодное покрытие из углерода и наночастиц серебра. Разработка предназначена для электромобилей, наземных и морских роботов, а также летательных аппаратов.