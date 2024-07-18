В МФТИ создали универсальную методику получения мезенхимальных стволовых клеток

Способ позволяет получать жизнеспособные мезенхимальные стволовые клетки одновременно из двух типов материала. Она может стать дополнением к клеточно-заместительной терапии при лечении различных заболеваний. Эти клетки, называемые «биологическими фабриками», продуцируют цитокины, факторы роста и другие активные вещества, что делает их востребованными для клеточной терапии, добавили в пресс-службе.

Руководитель исследования Алерия Аитова рассказала, что клетки выделяют в течение 24 часов после забора материала. Используется двойное центрифугирование и ферментирование. Выращивание клеточной массы происходит в среде DMEM с добавлением фетальной бычьей сыворотки и необходимых аминокислот.