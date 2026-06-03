В МФТИ ускорили моделирование ядерных процессов

Опубликовано 03 июня 2026, 08:481 мин.
В МФТИ ускорили моделирование ядерных процессовКод Geant4 стал в 20 раз быстрее
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что заместитель директора Центра научного программирования вуза Александр Светличный и студент магистратуры Артемий Новиков разработали новый программный код, который ускоряет моделирование процессов ядерной фрагментации. Разработка уже включена в международную библиотеку Geant4 версии 11.4 и может использоваться в ядерной медицине и физике.
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Новая реализация написана на языке C++ и заменила более старую версию 2008 года Geant4 v9.2. По данным разработчиков, расчет образования легких осколков ядер ускорен примерно в 20 раз. Объем памяти, необходимый для работы модели, составляет менее 25 мегабайт.
Технология важна для тяжелой ионной терапии рака, где частицы углерода и кислорода при разрушении в тканях создают вторичные фрагменты, влияющие на дозу облучения. Также она применяется в исследованиях на Большом адронном коллайдере при столкновениях ядер кислорода-16 и неона-20, отметили в пресс-службе.
В тестах модель показала совпадение с эталонным кодом на Fortran и экспериментальными данными. В отдельных расчетах достигалось 300-кратное ускорение.