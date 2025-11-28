В МГТУ им. Баумана создали программу для обучения ИИ с оценкой достоверности

Технология особенно важна для фармакологии, где стандартные алгоритмы предсказывают токсичность соединений без указания погрешности. Новая система выявляет случаи, когда формально меньшее значение дозировки (20 мг) имеет погрешность ±18 мг, что делает прогноз ненадежным.

Для работы с программой пользователю достаточно загрузить Excel-файл с исходными данными. Система самостоятельно проводит анализ методами машинного обучения, формирует прогноз и указывает на возможную погрешность результатов. Разработчики отмечают, что зарубежные аналоги не обладают функцией оценки уверенности предсказаний.