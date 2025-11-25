В МГТУ имени Баумана создали для Якутии систему экомониторинга

Опубликовано 25 ноября 2025, 23:591 мин.
В МГТУ имени Баумана создали для Якутии систему экомониторингаС искусственным интеллектом
Московский государственный технический университет имени Баумана предложил внедрить в Якутии собственную разработку — специализированную систему экологического мониторинга. Как сообщил профессор университета Михаил Иванов, её ключевым преимуществом является использование алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), адаптированных к вечной мерзлоте и экстремальным условиям.
Внедрение такой системы позволит повысить безопасность и эффективность работы энергетики, транспорта и ЖКХ в регионе. Она даст возможность заблаговременно принимать управленческие решения для минимизации ущерба от опасных погодных явлений.
В состав системы входят малогабаритные автономные посты контроля «Палантир». Эти станции непрерывно анализируют состав воздуха, измеряя концентрации опасных веществ: оксида углерода, диоксидов серы и азота, озона, аммиака, формальдегида, метана, а также взвешенных частиц РМ1.0, РМ2.5 и РМ10, отметил Иванов.