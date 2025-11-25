В МГТУ имени Баумана создали для Якутии систему экомониторинга

Внедрение такой системы позволит повысить безопасность и эффективность работы энергетики, транспорта и ЖКХ в регионе. Она даст возможность заблаговременно принимать управленческие решения для минимизации ущерба от опасных погодных явлений.

В состав системы входят малогабаритные автономные посты контроля «Палантир». Эти станции непрерывно анализируют состав воздуха, измеряя концентрации опасных веществ: оксида углерода, диоксидов серы и азота, озона, аммиака, формальдегида, метана, а также взвешенных частиц РМ1.0, РМ2.5 и РМ10, отметил Иванов.