Опубликовано 12 апреля 2026, 18:34
В МГТУ поддержали идею ввести специальность «космонавт-ученый»Это ускорит получение знаний на орбитальных станциях
Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин выступил на Молодежном космическом инженерном конгрессе. Он в беседе с ТАСС поддержал предложение космонавта Александра Калери ввести новую специальность — «космонавт-ученый». Сейчас существуют две категории: «космонавт-испытатель» и «космонавт-исследователь».
По мнению Гордина, современная инженерия и техника требуют глубоких знаний. Если космонавт сможет сам осознавать и быстро интерпретировать результаты экспериментов, не дожидаясь подсказок с Земли, это существенно ускорит прогресс. Особенно это актуально для будущей Российской орбитальной станции.
Ректор напомнил, что за всю историю космонавтики в космос летали многие ученые: медики, инженеры, биологи. Наличие научных навыков поможет быстрее получать важные для Земли знания. Гордин согласен, что космонавты будущего должны быть больше ориентированы на новые знания.