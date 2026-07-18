В МГУ изучили ископаемую жемчужину возрастом около 90 млн лет

Жемчужина образовалась у иноцерамидов, крупных морских моллюсков мелового периода. Их раковины с толстым кальцитовым слоем могли помочь сохранить редкий объект до наших дней, отметили в вузе.

Для изучения внутреннего строения ученые применили высокоразрешающую микрокомпьютерную томографию. Исследование показало, что сначала жемчужина росла свободно внутри моллюска, а затем закрепилась на внутренней поверхности раковины, превратившись в блистерный тип. В образце также нашли ядро роста, вероятно, сформировавшееся из-за попадания инородной частицы.

Находка вошла в коллекцию Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского РАН.