В МГУ изучили ископаемую жемчужину возрастом около 90 млн лет

Опубликовано 18 июля 2026, 10:451 мин.
В МГУ изучили ископаемую жемчужину возрастом около 90 млн летНаходку обнаружили в Воронежской области
В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые геологического факультета вуза совместно с коллегами из Геологического института РАН впервые исследовали ископаемую жемчужину двустворчатого моллюска. Она была найдена в меловых отложениях Воронежской области. Возраст образца оценивается примерно в 90 млн лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Lethaia.
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Жемчужина образовалась у иноцерамидов, крупных морских моллюсков мелового периода. Их раковины с толстым кальцитовым слоем могли помочь сохранить редкий объект до наших дней, отметили в вузе.
Для изучения внутреннего строения ученые применили высокоразрешающую микрокомпьютерную томографию. Исследование показало, что сначала жемчужина росла свободно внутри моллюска, а затем закрепилась на внутренней поверхности раковины, превратившись в блистерный тип. В образце также нашли ядро роста, вероятно, сформировавшееся из-за попадания инородной частицы.
Находка вошла в коллекцию Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского РАН.