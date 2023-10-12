В МГУ изучили мяуканья кошек

Во время сезона размножения, кошки начинают мяукать гораздо чаще, и эти звуки играют важную роль в общении и выборе партнера. Ученые анализировали акустические характеристики мяуканий пяти самцов и шести самок взрослых домашних кошек и выяснилось, что средний процент правильного определения пола по мяуканиям составил 88,0%, а определения индивидуальности – 79,2%. Эти результаты существенно превосходят случайные уровни.

Самцы издавали низкочастотные мяукания с максимальной основной частотой в 0,37 кГц, в то время как самки имели частоту 0,61 кГц. Эти акустические различия помогают кошкам определять пол и индивидуальность других особей в период размножения.