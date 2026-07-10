В МГУ назвали два возможных пути создания суверенного ИИ в России

Опубликовано 10 июля 2026, 15:051 мин.
В МГУ назвали два возможных пути создания суверенного ИИ в РоссииВыбор зависит от подхода к разработке моделей
Заведующий кафедрой правовой информатики МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Вайпан заявил в беседе с РИА Новости, что при создании суверенной модели искусственного интеллекта (ИИ) России предстоит выбрать между решениями с открытым исходным кодом и собственной математической базой.
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Госдума приняла закон, который вводит понятия «суверенных» и «национальных» ИИ-моделей. Суверенная модель должна разрабатываться исключительно российским юрлицом и работать только на отечественной инфраструктуре. Национальная модель может включать open-source компоненты.
Вайпан отметил, что использование открытых кодов обсуждается, поскольку создание большой языковой модели с нуля потребует значительных ресурсов. Речь может идти о сотнях миллиардов рублей. Основные нормы закона вступят в силу с сентября 2026 года, а требования к моделям и маркировке контента — с марта 2027 года.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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