В МГУ назвали два возможных пути создания суверенного ИИ в России

Госдума приняла закон, который вводит понятия «суверенных» и «национальных» ИИ-моделей. Суверенная модель должна разрабатываться исключительно российским юрлицом и работать только на отечественной инфраструктуре. Национальная модель может включать open-source компоненты.

Вайпан отметил, что использование открытых кодов обсуждается, поскольку создание большой языковой модели с нуля потребует значительных ресурсов. Речь может идти о сотнях миллиардов рублей. Основные нормы закона вступят в силу с сентября 2026 года, а требования к моделям и маркировке контента — с марта 2027 года.